С начала года в Москве заработали 26 отремонтированных поликлиник

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В столице начали работать 26 поликлиник, отремонтированных по новому стандарту, сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

"С начала этого года прием пациентов начался в 26 обновленных зданиях в восьми округах Москвы. Общая площадь объектов составляет более 90 тыс. квадратных метров", - приводит слова Сапсая пресс-служба департамента.

Он добавил, что на данный момент в городе уже работают 58 поликлиник, отремонтированных по новому московскому стандарту.

В программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий - это составляет почти половину амбулаторного фонда Москвы.