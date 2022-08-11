В Москве за полгода произвели в 2,6 раза больше одежды из-за ухода иностранных компаний

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Более чем на 20 млрд рублей с начала года выросли поставки одежды, выпущенной московскими предприятиями, сообщили в четверг в мэрии столицы.

"За первые полгода предприятия поставили заказчикам товары на 21,3 млрд руб.", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса экономической политики Москвы.

Производители одежды в Москве увеличили выпуск продукции в 2,6 раза. Тенденцию власти объясняют уходом с рынка иностранных компаний и помощью производителям от города.