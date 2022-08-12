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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Власти Москвы нарастят темпы строительства ради раскрутки экономики

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В условиях санкций и экономических трудностей власти Москвы планируют нарастить темпы строительства, сообщил телеканалу "Москва-24" заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительный сектор является самым быстрым способом раскрутки экономики. Поэтому останавливать строительство мы ни в коем случае не будем, а будем пытаться, наоборот, даже где-то нарастить темпы. У нас резерв есть, чтобы нарастить, чтобы экономика, наоборот, раскручивалась быстрее", - объяснил он.

По его словам, строительная отрасль является сильным мультипликатором.

"Один рубль, вкладываемый в строительство, требует 5-7 рублей вложений в сопутствующие сферы производства. Именно поэтому нам необходимо сохранять темп жизни города, ведь от ввода объектов зависит огромное количество предприятий, поставщиков оборудования и сопутствующих материалов", - подчеркнул заммэра.

Ранее Бочкарев сообщал, что годовой план по вводу недвижимости в Москве к настоящему времени выполнен на 70%.

"За первые семь месяцев года построено и введено в эксплуатацию порядка 6,3 млн кв.м различной недвижимости, в том числе 3,5 млн кв.м жилья", - отмечал глава стройкомплекса.

Москва Андрей Бочкарев
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