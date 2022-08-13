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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Московские спасатели обеспечат безопасность во время фестиваля фейерверков

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Проведение Международного дня фейерверков в Москве находится на особом контроле спасателей, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

В сообщении говорится, что пожарную безопасность во время подготовки и проведения фестиваля обеспечит территориальный пожарно-спасательный гарнизон города Москвы.

Порядка 160 спасателей и более 35 единиц техники будут обеспечивать пожарную безопасность на местах запуска салютов, отметили в ведомстве.

7-ой Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет 13 и 14 августа в Братеевском каскадном парке. По данным на официальном сайте, праздничные мероприятия будут посвящены народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России.

МЧС День фейерверков
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