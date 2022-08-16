Московская конференция по международной безопасности откроется во вторник

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Во вторник в Москве открывается X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022), сообщают в Минобороны РФ.

"На форуме будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе", - уточнили в военном ведомстве.

На открытии конференции с приветствием к участникам и гостям форума обратится президент России Владимир Путин, добавили в Минобороны РФ.

С докладами по ключевым вопросам международной безопасности выступят министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

"В рамках конференции состоятся четыре пленарных заседания. На полях конференции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств из ряда зарубежных государств", - сообщили в Минобороны РФ.

В форуме примут участие более 700 гостей, среди них министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители международных организаций.