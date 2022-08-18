В Москве снова объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары до 31 градуса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Субтропическая жара с нулевым количеством осадков сохраняется в столичном регионе почти неделю, шестой день подряд в Москве объявляется предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности.

"В дневные часы местами сильная жара 30...31 градуса", - говорится в предупреждении Гидрометцентра, которое действует до 12:00 до 18:00 четверга.

По данным синоптиков, жаркая погода на значительной части Европейской России, в том числе в столичном регионе, связана с распространением субтропического гребня с Иранского нагорья.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что температурный рекорд дня был установлен 18 августа 2010 года - 33,2 градуса.

"В среду температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) достигала 29,6 градуса. Это максимум за последнюю десятидневку в городе", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в метеобюро столицы агентству заявили, что Москва испытывает серьезный дефицит осадков. С начала августа выпало всего 3 мм влаги - около 4% месячной нормы, которая насчитывает 77 мм.

По данным синоптиков, самым теплым днем нынешнего лета и всего 2022 года пока остается 11 июля с температурой 32,8 градуса.

Городские службы из-за аномальной жары в Москве работают в усиленном режиме, коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию. На станциях метро, железнодорожных станциях и вокзалах организована раздача воды.

Из-за большого числа отдыхающих московские спасатели усилили патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий.