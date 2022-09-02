В Москве задержали пятерых гадалок, заработавших около полумиллиарда рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали пятерых жителей Краснодара, подозреваемых в мошенничестве под видом оказания паранормальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве при содействии сотрудников департамента кибербезопасности ПАО "Сбербанк" задержали пятерых жителей города Краснодара. Они подозреваются в хищении денежных средств граждан в составе организованной группы под предлогом оказания паранормальных услуг", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По ее словам, полицией установлено, что в 2017 году фигуранты создали в одной из социальных сетей несколько аккаунтов, в которых активно рекламировали себя как магов и гадалок. "Они предлагали такие услуги, как предсказания, снятие порчи и сглаза, любовный приворот и привлечение денег. При этом все действия происходили дистанционно, по телефону или через соцсети", - сказала представитель МВД.

Как сообщила Волк, первичная диагностика у лже-магов стоила 1 тыс. рублей, но в дальнейшем подозреваемые убеждали клиента в наличии у него серьезных проблем и в своей способности с ними справиться.

"Одна из потерпевших в надежде на выздоровление своего знакомого перевела более 4,5 млн рублей, часть из которых была взята в кредит. Однако приобретенные за эти деньги свечи, амулеты и другие атрибуты ничем не помогли", - сообщила представитель министерства.

При этом попытки некоторых клиентов вернуть вложенные средства были не успешны – гражданам предлагали незначительную компенсацию либо угрожали.

В настоящее время в полицию поступило девять заявлений от граждан, которые в общей сложности перечислили фигурантам 23 млн рублей.

"При этом оперативники установили, что общий оборот по их банковским счетам составил порядка полумиллиарда рублей", - сообщила Волк.

По данному факту столичным следователем возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Подозреваемые арестованы.

Полицейские разыскивают всех потерпевших от противоправной деятельности.