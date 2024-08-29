МВД Таджикистана будет собирать в картотеку данные о клиентах "колдунов" и "гадалок"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Таджикистана призывает граждан не посещать "колдунов" и "гадалок" и предупреждает о принятии мер в отношении таких граждан.

"В результате проведения оперативно-профилактических проверок установлено, что некоторые граждане верят в колдовство, ходят к гадалкам и колдунам, платят им за совершение преступных действий и доверяют их предсказаниям", - сообщает сайт ведомства.

Только за последний месяц "в список министерства внутренних дел внесено более 150 таких лиц, в их отношении принимаются законные меры".

Ведомство предупредило, что "для предотвращения подобных нарушений все граждане, которые ходят к гадалкам и колдунам, также будут приглашаться в отделы министерства внутренних дел, в их отношении будут составляться материалы и помещаться в картотеку МВД вместе с их фотографиями".