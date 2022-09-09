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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Выставку Третьяковки планируют открыть осенью в центральном павильоне ВДНХ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Реставрация центрального павильона завершается на ВДНХ, там планируют открыть выставку Государственной Третьяковской галереи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершаются реставрационные работы в знаковом для всей Выставки павильоне №1 "Центральный". (...) Планируется, что первая выставка в обновленном "Центральном" павильоне откроется этой осенью", - написал Собянин в пятницу в своем Telegram-канале.

Мэр пояснил, что монтаж экспозиции планируют начать одновременно с завершением реставрации.

На выставке представят 40 произведений, созданных в годы строительства павильона, а также работы современных авторов.

Через год экспозицию планируют обновить. Следующую выставку также соберут из коллекции Третьяковской галереи.

Центральный павильон построили в начале 1950-х годов. В ходе его реставрации зданию вернули первоначальный облик, восстановили все элементы фасадов и интерьеры залов.

ВДНХ Третьяковская галерея
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