Московский областной суд сообщил о массированной хакерской атаке на свой сайт

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сайт Московского областного суда подвергся массированной атаке, в связи с чем оказалась нарушена работа картотеки, следует из сообщения суда.

"В связи с массированной атакой на сайт Московского областного суда раздел "Судебное делопроизводство" подвергается модернизации и информация в нем обновляется", - говорится в сообщении суда.

В суде предлагают уточнять информацию по делам и материалами по телефону в канцелярии.