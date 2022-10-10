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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Москве отреставрируют главный корпус Горного института

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют главный корпус Горного института НИТУ "МИСиС" на средства городского гранта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"По решению мэра Москвы выделен грант на реставрацию главного корпуса. Специалисты Мосгорнаследия уже одобрили проект восстановления фасадов, в ближайшее время будет согласована документация по интерьерам", - уточнила заммэра Наталья Сергунина.

Здание института построили в 1801-1802 годах в стиле классицизм по проекту архитектора Алексея Бакарева. С 1830-х годов там располагалось Московское городское мещанское училище, а в советские годы открылась Московская горная академия. С 1932 до 1959 год здание реконструировали по проекту Владимира Кринского и Алексея Рухлядева, надстроили двумя этажами и над портиком центрального входа поставили скульптуры шахтеров.

Здание по адресу Ленинский проспект, до 6, сейчас считается объектом культурного наследия регионального значения.

Москва Горный институт Москомархитектура Мосгорнаследие МИСиС
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