В Москве отреставрируют вокзал станции Покровское-Стрешнево

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году начнут реставрацию исторического здания железнодорожного вокзала на станции Покровское-Стрешнево, сообщили в Мосгорнаследии.

Руководитель департамента Алексей Емельянов через пресс-службу уточнил, что уже начался ремонт фасадов.

Прежнему владельцу здания Мосгорнаследие выдавало предписания провести реставрацию, он их не выполнил и был привлечен к административной ответственности. В начале 2022 года вокзал сменил собственника, и новый владелец занялся подготовкой к реставрации.

Сейчас идет выбор метода очистки фасадной плитки и очистка здания от сорняков.

Вокзал Рижского направления Московской железной дороги находится на Волоколамском шоссе и сейчас не используется по назначению. Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Станислава Бржозовского, который спроектировал Витебский вокзал в Петербурге и Рижский - в Москве. Станция Покровское-Стрешнево расположена недалеко от станции метро "Щукинская".