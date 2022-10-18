Спасатели предупредили жителей столицы о дожде и сильном ветре во вторник

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде и сильном ветре во вторник.

"В период с 09:00 до 16:00 часов 18 октября местами в г. Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.