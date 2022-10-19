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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Капремонт затронет свыше 200 поликлиник Москвы до конца 2023 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Продолжается реализация самой масштабной за последнее десятилетие программы модернизации амбулаторного звена в Москве, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в среду.

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"До конца 2023 года более 200 районных медучреждений пройдут капремонт", - сказал Бирюков.

По его информации, сегодня московскому стандарту уже соответствуют 66 поликлиник.

"В 135 зданиях идет активная фаза работ, в них задействованы более 10 тыс. специалистов и 635 единиц техники", - уточнил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения.

"Проводится не просто косметический ремонт, а капитальный, поэтому полностью обновляем магистральные инженерные сети: тепловые, водопроводные, канализационные. Выполняем работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируем кровли", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что электроснабжение медучреждений - второй категории надежности, то есть обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников.

"Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в случае технологического нарушения", - добавил заммэра.

Москва Петр Бирюков
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