Пятая часть месячной нормы осадков выпала днем в Москве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли в столице, водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"Наиболее интенсивным дождь был в период с 11:00 до 13:00. В отдельных районах города выпало свыше 12 мм осадков, это 20% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

Климатическая норма осадков октября в столице - 59 мм.

По информации мэрии, наиболее интенсивные дожди прошли в новой Москве, на севере, северо-востоке и юго-западе города.

В мэрии со ссылкой на данные синоптиков уточнили, что сильные дожди вернутся в столицу к выходным.

"А вот сильный ветер сохранится сегодня до конца дня - его порывы могут усилиться до 17 м/с. Будьте внимательны на улице", - заявили в комплексе городского хозяйства.