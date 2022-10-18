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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Пятая часть месячной нормы осадков выпала днем в Москве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли в столице, водосточная сеть справилась со всем объемом выпавших осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"Наиболее интенсивным дождь был в период с 11:00 до 13:00. В отдельных районах города выпало свыше 12 мм осадков, это 20% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

Климатическая норма осадков октября в столице - 59 мм.

По информации мэрии, наиболее интенсивные дожди прошли в новой Москве, на севере, северо-востоке и юго-западе города.

В мэрии со ссылкой на данные синоптиков уточнили, что сильные дожди вернутся в столицу к выходным.

"А вот сильный ветер сохранится сегодня до конца дня - его порывы могут усилиться до 17 м/с. Будьте внимательны на улице", - заявили в комплексе городского хозяйства.

Москва
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