Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В соответствии с погодными условиями коммунальная техника столицы переведена на зимний режим работы, ранее она прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности в уборке города (зимой - ИФ) планируется задействовать 10,5 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. средств малой механизации", - сообщил Бирюков журналистам во вторник.

Заммэра напомнил, что большая часть коммунального автопарка - всесезонная.

"Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику", - пояснил он.

По словам Бирюков, в городе расконсервировали технику, которая используется только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

"На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи", - добавил глава комплекса городского хозяйства.