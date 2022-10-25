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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Самая холодная ночь осени зафиксирована в Москве

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 вторника опустилась до минус 2,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

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"Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что предыдущий минимум температуры был зафиксирован в Москве 12 октября (минус 0,2 градуса).

Температурный рекорд 25 октября принадлежит 1885 году. В этот день, по данным метеобюро, в Москве подморозило до минус 15,1 градуса.

По данным на сайте Гидрометцентра России, прошедшей ночью самая низкая температура воздуха на территории Подмосковья отмечалась в Черустях (минус 6,4 градуса).

В столичном регионе до 9:00 вторника действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности - из-за тумана с видимостью 100-500 метров и гололедицы на отдельных участках дорог.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье днем не превысит 4-6 градусов.

Октябрь 2022 года в столице на 2,5 градуса теплее среднеклиматической нормы.

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