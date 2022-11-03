В Москве завершилось строительство пересадочного узла "Окружная"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве завершено строительство транспортно-пересадочного узла "Окружная", который объединил одноименные станции столичного метро, МЦК и МЦД.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что ежедневно новым ТПУ пользуется около 40 тысяч человек, а в ближайшие 2-3 года количество пассажиров увеличится до 80 тысяч.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро "Окружная", объединенный с южным вестибюлем станции МЦД-1 и станцией МЦК. Одновременно с ним открылся северный вестибюль станции "Окружная" МЦД-1, интегрированный со станцией МЦК.

Создание ТПУ "Окружная" началось в 2014 году, а в 2016 году была открыта новая станция "Окружная" Московского центрального кольца.

Ещё через два года старая железнодорожная платформа Савеловского направления МЖД была перенесена на эстакаду ближе к станции МЦК. На "Окружной" стали останавливаться поезда "Аэроэкспресса". Как уточнили в пресс-службе мэрии, примерно 10% пассажиров пользуются этой станцией, чтобы добраться до аэропорта "Шереметьево".

ТПУ "Окружная" стал крупнейшим пересадочным узлом севера Москвы, объединившим три станции рельсового каркаса: метро, МЦК и МЦД-1, а также Аэроэкспресс и маршруты наземного городского транспорта.