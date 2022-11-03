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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

Больница РПЦ открыла курсы по тактической медицине

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Учебный центр Центральной клинической больницы Святителя Алексия открыл курсы по тактической медицине, сообщил сайт РПЦ.

На курсах слушатели осваивают навыки оказания само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайной ситуации и боевых действий, навыки остановки кровотечения, элементы эвакуации и компоновку индивидуальной аптечки.

"В последнее время мы столкнулись с тем, что многие люди хотят научиться правильно оказывать первую помощь раненым, чтобы принести пользу там, где сейчас это особенно необходимо. Также большое внимание на курсе мы уделяем формированию индивидуальной аптечки, которая соответствует современным требованиям тактической медицины", - рассказал главный врач церковной больницы Алексей Заров.

Занятия организованы совместно с Учебным центром тактической медицины. Компания уже почти десять лет проводит обучение в этой сфере.

Записаться на курсы по уходу за ранеными можно, отправив заявку на электронный адрес учебного центра больницы Святителя Алексия: kurs@ckbsva.ru.

РПЦ Москва Алексей Заров Больница Святителя Алексия
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