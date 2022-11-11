За 12 лет "программы-200" в Москве построено 117 храмов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - За 12 лет реализации "программы-200" в Москве было возведено 117 православных церквей, сообщил журналистам куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Программа стартовала 12 лет назад. Ее предложил его святейшество патриарх Кирилл и дал старт мэр Москвы Сергей Собянин, - напомнил Ресин. - Спустя 12 лет на подобранных и одобренных Русской православной церковью участках проводилась и идет работа по 295 адресам".

Куратор программы уточнил, что из 117 уже построенных храмовых комплексов на сегодня введено в эксплуатацию 100; построено, но пока не введено в эксплуатацию 11 храмов; завершены основные строительно-монтажные работы еще в шести храмах, там сейчас идет внутренняя отделка.

На этапе строительства находятся 43 храма (из них три - в Новой Москве), на этапе подготовки к строительству - 17 храмов, в проектировании - 34 храма, на 153 участках установлены временные храмы. За десять месяцев 2022 года введено в эксплуатацию восемь церквей.

"Общая вместимость всех возведенных за 12 лет церквей превысила 57 тысяч человек", - подытожил Ресин.

Он отметил, что на ход реализации программы не повлияли никакие внешние факторы, включая санкции и специальную военную операцию на Украине.