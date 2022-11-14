Почти 80% запланированных на 2022 год доходов уже поступило в бюджет Москвы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - За девять месяцев года в бюджет Москвы поступило почти 80% запланированных на 2022 год доходов; объемы платежей в бюджет столицы превышают показатели прошлогоднего показателя на 13%, сообщила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"По итогам трех кварталов 2022 года доходы бюджета Москвы составили почти 80% от запланированных годовых назначений. За девять месяцев текущего года объемы платежей в бюджет Москвы превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%", - сказала Зяббарова, ее слова привели в пресс-службе профильного департамента.

По ее словам, со второго квартала отмечается постепенное снижение темпов роста поступлений в бюджет по сравнению с показателями 2021 года. Это следствие беспрецедентного санкционного давления на московскую экономику. Начиная с третьего квартала текущего года в экономике наметилась тенденция к стабилизации. Это видно и по бюджетным параметрам по итогам января-сентября 2022 года.

"По итогам года ожидается рост доходов бюджета Москвы на уровне 10-11%", - заявила Зяббарова.

В пресс-службе департамента сообщили, что поступления в бюджет Москвы за январь-сентябрь 2022 года составили 2 трлн 647,6 млрд рублей. Налоговые доходы за девять месяцев 2022 года поступили в объеме 2 трлн 323,8 млрд рублей, в том числе по НДФЛ - 1 трлн 110,6 млрд рублей или 75,8% от запланированных годовых назначений.

По словам Зяббаровой, экономика Москвы обладает необходимым запасом прочности, прежде всего благодаря своей диверсифицированной структуре. Платежи в бюджет от ряда отраслей заметно увеличиваются. За девять месяцев текущего года наиболее динамично выросли поступления от транспортной отрасли - на 42,4%, предприятий энергетики - на 26,2%, IT-сектора - на 24,5% и обрабатывающей промышленности - на 22,9%.

"Ситуация в городской экономике остается устойчивой и контролируемой. Сейчас идет стадия активной адаптации к изменившимся внешним условиям. Столичные предприниматели интенсивно перестраивают логистические схемы, географию закупок и поставок готовой продукции, осваивают новые товарные ниши, освободившиеся после ухода с рынка зарубежных компаний", - заявила глава департамента.

По ее словам, в рамках программы импортозамещения в городе строятся новые производственные мощности и модернизируются старые. Число промышленных предприятий превысило 14 тысяч. С 2019 года промышленное производство в столице выросло более чем на треть.

"Стабильны и основные макроэкономические показатели. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 7 ноября 2022 года в Москве составляет 0,42% – это самый низкий показатель за последние несколько месяцев. Рост промышленного производства обрабатывающих отраслей за восемь месяцев 2022 года составил 8,2% по отношению к январю-августу 2021 года. Оборот розничной торговли за 8 месяцев 2022 года вырос на 6,2% в текущих ценах относительно соответствующего периода прошлого года. А оборот оптовой торговли – на 8,7% по сравнению с январем-августом 2021 года", - подчеркнула Зяббарова.

Кроме того, глава департамента сообщила, что традиционно более половины расходов города приходится на финансирование государственных программ социальной направленности – образования, здравоохранения, спорта, культуры и социальной поддержки населения. По итогам девяти месяцев 2022 года на эти цели направлен 1 трлн 256,2 млрд рублей - 52,1% всех расходов.

Также сообщается, что по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетное финансирование Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы составило 429,7 млрд рублей. Доля АИП в январе-сентябре текущего года составила 17,8% всех расходов города.

Размер государственного долга Москвы по состоянию на 1 октября текущего года составил 131,4 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы – 4% от объема запланированных собственных доходов бюджета.