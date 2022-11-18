В 2023-2025 годах больше 50% расходов бюджета Москвы пойдут на социальную сферу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшие три года больше половины расходов бюджета Москвы будет направлено на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан, сообщила через пресс-службу руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Благодаря диверсификации экономики и эффективной налоговой политике бюджет города остается социальным", - отметила она.

По ее словам,не будет остановлен ни один крупный проект городского развития - продолжится строительство метро, развитие дорожно-транспортной сети и другие проекты.

Стабильность городской экономики и высокое качество администрирования налоговых платежей позволили сохранить положительную динамику доходов бюджета города, добавила она. Почти 99% налоговых поступлений приходится на НДФЛ, налог на прибыль организаций, имущественные налоги и специальные налоговые режимы.

"По итогам трех кварталов текущего года налоговые поступления составляют 89% доходов московского бюджета. Общий объём налоговых платежей в январе-сентябре 2022 года составил 2,3 трлн рублей, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Почти половину налоговых поступлений формирует НДФЛ - 1,1 трлн рублей, что на 17,4% выше показателя трёх кварталов 2021 года", - заявила глава департамента.

Также, по ее словам, объем налога на прибыль вырос на 6,3% и составил 844 млрд рублей. Рост имущественных налогов составил 13,9% - до 164 млрд рублей. На налоги по специальным налоговым режимам приходится 152 млрд рублей, что на 23,9% больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, Багреева отметила, что данные налоговой статистики ФНС позволяют проводить оперативную оценку состояния отдельных отраслей экономики города, рынка труда, потребительской активности и доходов граждан. Анализ таких данных помогает разрабатывать своевременные и эффективные меры поддержки.

"Так, в этом году общий объём антикризисного плана поддержки населения и бизнеса составляет 101,6 млрд рублей, в том числе 48,6 млрд рублей выделено на поддержку столичного бизнеса. Это льготные кредиты, поддержка занятости, субсидии предприятиям и отсрочки по уплате обязательных платежей в бюджет города", - отметила руководитель департамента.