В Москве отреставрировали храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Брюсовом переулке завершилась комплексная реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2020 году были отреставрированы фасады и кровля церкви, при этом на фасадах под слоем краски были обнаружены фрагменты живописи. Недавно завершились и интерьерные работы: в храме отреставрировали иконостас с позолотой и внутреннее убранство. Территорию у церкви благоустроили и сделали архитектурную подсветку здания.

Мэр отметил, что с 2011 года за счет бюджета города и субсидий в Москве отреставрировали 64 объекта культурного наследия, в том числе культового зодчества.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке был построен в 1634 году на месте деревянной церкви, сгоревшей в 1629 году. Впоследствии он достраивался и перестраивался. В советское время он не закрывался, хотя с колокольни были сняты колокола. В него переносили святыни из закрытых и разрушенных церквей. В 60-х, 70-х и 80-х годах в нем трижды проводили реставрацию.