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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Участок "оранжевой" ветки московского метро закрылся до 8 ноября

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Между станциями Калужско-Рижской линии "Октябрьская" и "Новые Черемушки" московского метро до 8 ноября не будут ходить поезда, сообщает департамент транспорта Москвы.

"С 4 по 8 ноября не будет движения поездов на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черёмушки" в связи с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время закрытия участка метро будут запущены компенсационные автобусы, которые будут ходить с 5:30 утра до 2 часов ночи с остановками: "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Улица Вавилова", "Академическая", "Профсоюзная". Также будут запущены 130 автобусов особо большого класса, их интервал в часы пик - меньше минуты.

Кроме того, департамент предлагает альтернативные маршруты: БКЛ, МЦК "Площадь Гагарина", Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую, Сокольническую линию, бесплатные трамваи 14 и 26 и другой наземный транспорт.

Московский метрополитен
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