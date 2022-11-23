Пожар в резиденции посла Алжира в Москве полностью потушен

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание в резиденции посла Алжира в Москве, сообщила в среду пресс-служба столичного главка МЧС.

"В 12:10 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание возникло на площади 40 кв. метров. "Люди были выведены из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - отметили в пресс-службе.

Ранее в среду произошел пожар в резиденции посла Алжира пол адресу улица Спиридоновка, дом 13. Огонь возник на втором этаже трехэтажного здания. В 11:26 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По сведениям главка МЧС, в ходе происшествия никто не пострадал.