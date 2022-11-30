Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Москвичи в период с 1 по 7 января смогут бесплатно парковаться на улицах города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 руб./час, будут бесплатными", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба департамента транспорта.

Отмечается, что 8 января парковки будут работать по воскресным правилам – бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб./час, парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать платно, по действующим тарифам.