Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Москвичи в период с 1 по 7 января смогут бесплатно парковаться на улицах города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 руб./час, будут бесплатными", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба департамента транспорта.

Отмечается, что 8 января парковки будут работать по воскресным правилам – бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб./час, парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать платно, по действующим тарифам.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в наркотическом опьянении

Жителям Москвы и области пообещали январские морозы на этой неделе

Все московские суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

В Москве эвакуируют людей из загоревшегося ТЦ "Елоховский пассаж"

Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });