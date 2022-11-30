В Москве открыли памятник авиаконструктору Туполеву

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву и новый музей опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Туполева, сообщили в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

"30 ноября состоялась торжественная церемония открытия памятника авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву и информационно-музейного центра, приуроченная к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех")", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что этот памятник стал первым монументом в Москве, посвященным Туполеву.

"Скульптурная композиция представляет собой ростовую фигуру Туполева и силуэт взлетающего самолета "Ту-144". Она установлена на общедоступной территории рядом со зданием ОКБ на набережной академика Туполева в сквере, которому также было в этом году присвоено имя выдающего авиаконструктора", - сказали в пресс-службе.

Также в ОАК сообщили о состоявшейся презентации обновленного музея ОКБ Туполева, открытого после масштабной реконструкции.

"Это новое современное интерактивное выставочное пространство, экспозиция которого посвящена 100-летней истории ОКБ Туполева и включает в себя как натурные экспонаты, так и обширную мультимедийную составляющую. Посетители обновленного музея смогут увидеть уникальные исторические экспонаты, модели знаменитых самолетов Туполева и личные вещи их создателя, собрать и раскрасить самолет на интерактивном кульмане, услышать настоящий голос Андрея Николаевича Туполева и Алексея Андреевича Туполева, полистать "живую книгу" с их биографиями и многое другое", - отметили в корпорации.

Под руководством Туполева было спроектировано свыше 300 типов гражданских и военных самолетов, на которых установлено 78 мировых рекордов.