Светлана Уханева назначена главой ЗАГС Москвы
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности начальника управления записи актов гражданского состояния Москвы Светлана Уханева назначена руководителем этого управления, такое распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.
Контракт с ней заключен на срок полномочий мэра.
Будучи замглавы столичного ЗАГСа, Уханева была назначена и. о. начальника управления 14 января 2020 года.
Ранее столичным ЗАГСом руководила Елена Ефремова, но в октябре 2018 года она получила должность замглавы департамента здравоохранения Москвы.