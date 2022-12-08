Светлана Уханева назначена главой ЗАГС Москвы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности начальника управления записи актов гражданского состояния Москвы Светлана Уханева назначена руководителем этого управления, такое распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Контракт с ней заключен на срок полномочий мэра.

Будучи замглавы столичного ЗАГСа, Уханева была назначена и. о. начальника управления 14 января 2020 года.

Ранее столичным ЗАГСом руководила Елена Ефремова, но в октябре 2018 года она получила должность замглавы департамента здравоохранения Москвы.