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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Мундеп Хараидзе приговорена в Москве к 4 годам колонии по делу о мошенничестве

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также Хараидзе назначен штраф в размере 700 тыс. руб., на два года ей запрещено занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. Гражданский иск потерпевшего к муниципальному депутату на 5 млн руб. суд удовлетворил в полном объеме.

Она признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, летом 2021 года мундеп за 15 млн руб. пообещала застройщику оказать содействие в разрешении конфликта с жильцами дома по ул. Фадеева в Тверском районе Москвы, запретившими проезд техники и рабочих компании через жилую зону.

Как утверждало обвинение, соучастник Хараидзе, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением им сделки со следствием, получил 5 млн руб., которые передал мундепу. При получении еще 5 млн руб. его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Хараидзе была задержана летом 2021 года и заключена под стражу. Впоследствии суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Вину Хараидзе не признала ни в ходе следствия, ни в суде.

Находясь под домашним арестом, осенью 2022 года Хараидзе по итогам муниципальных выборов в Москве, на которых она была самовыдвиженцем, сохранила мандат. Вместе с тем в случае вступления приговора в законную силу она будет лишена полномочий.

Москва Кетеван Хараидзе
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