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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий движение в Москве затруднено, гражданам рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях, сообщает департамент транспорта столицы

"На дорогах (пробки - ИФ) уже 9 баллов - большая загруженность для утреннего часа пик. Просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях. Гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная дорожная ситуация по направлению в центр на Каширском, Ленинградском, Ярославском шоссе, ТТК и шоссе Энтузиастов.

"Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу - он работает штатно", - подчеркнули в департаменте.

Также водителям рекомендуется держать дистанцию на дорогах, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты и быть аккуратнее на съездах с эстакад и мостов.

Москва
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