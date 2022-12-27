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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Движение поездов МЦД-2 в сторону Нахабино возобновлено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов Рижского направления в сторону Нахабино после инцидента с человеком на остановочном пункте Опалиха возобновлено, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

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Ранее в МЖД сообщили о задержках поездов на МЦД-2 в сторону Нахабино и на Рижском направлении Московской железной дороги. На участке Павшино-Нахабино было организовано реверсивное движение поездов на время работы экстренных служб.

"Сегодня в 14:37 на остановочном пункте Опалиха электропоездом был травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - говорилось в сообщении пресс-службы МЖД.

Москва МЖД
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