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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы превысил $15 млн

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Москва в условиях зарубежных санкций экспортировала высокотехнологичную продукцию на сумму более $15 млн, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Экспорт высокотехнологичной продукции составляет 15% от всего объема поддержанного экспорта в 2022 году", - сказал Фурсин в среду.

При поддержке Московского экспортного центра за рубеж поставляются созданные в Москве умные урны (страны Ближнего Востока), ИТ-платформы для управления городским освещением (СНГ), экосистема для дома "Спутник" с управлением домофонами, камерами и шлагбаумами, оплатой ЖКУ и интернета.

Москва Алексей Фурсин
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