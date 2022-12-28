Экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы превысил $15 млн

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Москва в условиях зарубежных санкций экспортировала высокотехнологичную продукцию на сумму более $15 млн, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Экспорт высокотехнологичной продукции составляет 15% от всего объема поддержанного экспорта в 2022 году", - сказал Фурсин в среду.

При поддержке Московского экспортного центра за рубеж поставляются созданные в Москве умные урны (страны Ближнего Востока), ИТ-платформы для управления городским освещением (СНГ), экосистема для дома "Спутник" с управлением домофонами, камерами и шлагбаумами, оплатой ЖКУ и интернета.