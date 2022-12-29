Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В следующем году пассажиры, имеющие право на льготный проезд, смогут привязывать социальные карты к смартфону с помощью мобильного приложения, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В следующем году после обновления приложения "Метро Москвы" около 1 млн обучающихся смогут привязать свою социальную карту и покупать абонементы онлайн. Такая возможность появится у пользователей смартфонов разных производителей", - сказал заммэра.

Уточняется, что привязка будет доступна для операционных систем Android и iOS. Обучающиеся смогут покупать льготные абонементы на соцкарту сами - без обращения в кассу.

Пользователям iOS понадобится активировать купленный абонемент на "желтом" терминале метро или валидаторе наземного транспорта. Пассажиры с бесплатным проездом в приложении смогут контролировать историю проходов.