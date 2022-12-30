Грядущее 1 января в Москве может стать самым теплым за 50 лет

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столичном регионе в последний день 2022 года и в первый день нового года будет больше соответствовать ноябрю, будет тепло, но в то же время снежно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в новогоднюю ночь в Москве будет от 0 до +2 градусов, небольшие осадки преимущественно в виде снега, но иногда мороси. 1 января воздушные массы будут перемещаться не только с юга Атлантики и Средиземного моря, но и с севера Африки, поэтому температура будет очень высокой, +3...+5 градусов. За 144 года наблюдений самая высокая температура 1 января была ровно 50 лет назад, 1 января 1973 года, - плюс 4,2 градуса", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, 1 января нового года "столбик термометра либо будет близок к этой отметке, либо даже превзойдет ее". При этом метеоролог отметил, что, несмотря на мягкую погоду на улице будет много снега, его высота достигнет 30-32 сантиметров, поэтому в новогоднюю ночь "можно в снежки играть, лепить снежную бабу".

Вильфанд добавил, что 2 января температура прогнозируется около нулевой отметки, возможен небольшой снег, а потом погода начнет постепенно меняться. "Циклон уходит на восток, 3 января ночные температуры около 4-5 градусов мороза, дневные от -1 до -3 градусов, 4 января станет на пару градусов холоднее, 5 января произойдет заметное понижение, ночью до -15 градусов, днем -10 градусов, и в последующие дни примерно такой же режим погоды", - уточнил он.

Вильфанд добавил, что вся зима в столичном регионе по погоде "будет неоднородной", напоминающей уходящий декабрь.