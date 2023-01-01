Парковки в Москве будут бесплатными на новогодние праздники

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Все уличные парковки для автотранспорта в столице в период с 1 по 8 января будут бесплатными, сообщает департамент транспорта Москвы в среду.

"Все новогодние выходные - с 1 по 8 января - парковаться можно будет без оплаты на улицах Москвы, даже с тарифами 380 и 450 руб./час", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.