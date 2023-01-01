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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В ночь с 31 декабря на 1 января в столице родились 48 детей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"48 новорожденных появились на свет в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января - 27 мальчиков и 21 девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения", - говорится в сообщении.

"Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе московских медиков. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо", - добавили в мэрии.

В столичных учреждениях здравоохранения можно получить любые виды медицинской помощи от этапа планирования беременности до родов, а московские врачи регулярно совершенствуют свои навыки.

"Сегодня в московских учреждениях здравоохранения доступны любые виды медицинской помощи от этапа планирования беременности до родов и выхаживания новорожденных. Московские врачи постоянно совершенствуют свои навыки, используя в процессе обучения высокотехнологичные симуляторы, которые помогают им отработать самые разные клинические ситуации", - сообщается на сайте мэра Москвы.

Москва
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