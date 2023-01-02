В Москве открылись пункты приема новогодних елей

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в понедельник.

"С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года. В пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты.

Обязательное условие: на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений.

Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.