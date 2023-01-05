Более 5,4 млн кв. метров жилья построят в Москве для реновации в ближайшие 3 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В 2023-2025 годах в Москве для переселения жителей в рамках программы реновации планируется построить более 5,4 млн кв. метров жилья, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"За прошедшие годы мы до автоматизма отладили механизм переселения (...) Благодаря этому мы можем существенно ускорить реализацию Программы реновации. В 2023-25 годах для переселения будет построено свыше 5,4 млн. кв. м нового жилья, т.е. почти вдвое больше, чем было введено за предыдущие годы. Соответственно возрастут и темпы переселения граждан", - написал он в своем блоге.

По словам мэра, в настоящий момент в рамках программы из пятиэтажек в новые дома уже переехали или заканчивают переселение 100 тыс. жителей столицы, в 2022 году для них было построено 228 жилых зданий общей площадью 3,1 млн кв. метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы новые квартиры получат около 1 миллиона москвичей, предусмотрено расселение 5 175 домов. Для реализации программы подобрано 565 "стартовых" площадок.