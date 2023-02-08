В Госдуме анонсировали десятилетие активной перестройки городов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшие десять лет предстоит перестроить многие российские города, заявил на правительственном часе главы Минстроя в Госдуме председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"В целом, коллеги, нас ждет десятилетка перестройки. (...) Нам придется все менять, по сути перестраивать наши города в горизонте ближайших 10 лет", - сказал Пахомов.

По его словам, последний такой рывок был во времена Никиты Хрущева. Сейчас, как сказал депутат, "дома уже изношены, также как и сети".

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в 2022 году в стране ввели в эксплуатацию около 102 млн кв.м жилой недвижимости. Это рекордный показатель в истории России.