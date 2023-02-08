Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Госдуме анонсировали десятилетие активной перестройки городов

В Госдуме анонсировали десятилетие активной перестройки городов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшие десять лет предстоит перестроить многие российские города, заявил на правительственном часе главы Минстроя в Госдуме председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"В целом, коллеги, нас ждет десятилетка перестройки. (...) Нам придется все менять, по сути перестраивать наши города в горизонте ближайших 10 лет", - сказал Пахомов.

По его словам, последний такой рывок был во времена Никиты Хрущева. Сейчас, как сказал депутат, "дома уже изношены, также как и сети".

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в 2022 году в стране ввели в эксплуатацию около 102 млн кв.м жилой недвижимости. Это рекордный показатель в истории России.

Минстрой Госдума Сергей Пахомов Никита Хрущев Ирек Файзуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" обратилась к инвесторам из-за волатильности на рынке акций

РКН решил навсегда заблокировать сайт Московской Хельсинкской группы

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов

Новак пообещал к марту выработку ответного решения на price cap для нефтепродуктов

Euroclear получил 821 млн евро доходов от заблокированных российских активов

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома под Тулой выросло до 8 человек

На границе с Литвой опробовали электронное бронирование очереди для автотранспорта

РФ направит в Турцию бригаду врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

РФ направит в Турцию бригаду врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

Источник сообщил о шести погибших при обрушении части пятиэтажки в Тульской области

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии по делу об убийствах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });