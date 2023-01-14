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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом
Винторогий козел и нераспроданные новогодние ели, переданные в Московский зоопарк
Фото: Кирилл Зыков /Агентство «Москва»

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях столицы в предновогодний период не зафиксировано, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

Он напомнил, что в декабре традиционно прошла профилактическая акция "Ель".

"В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, специалисты регулярно объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.

Москва Петр Бирюков
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