Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Винторогий козел и нераспроданные новогодние ели, переданные в Московский зоопарк Фото: Кирилл Зыков /Агентство «Москва»

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях столицы в предновогодний период не зафиксировано, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

Он напомнил, что в декабре традиционно прошла профилактическая акция "Ель".

"В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, специалисты регулярно объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям.