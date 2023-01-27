Мосгортранс перейдет на удаленный предрейсовый осмотр водителей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полный переход на дистанционное обследование водителей общественного транспорта столицы планируется осуществить осенью текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"До конца года в парках и на конечных станциях Мосгортранса установят около 50 современных комплексов для удаленного предрейсового медосмотра водителей. Благодаря им мы сможем внимательнее следить за здоровьем сотрудников и еще больше повысить безопасность поездок пассажиров", - цитирует Ликсутова пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Он добавил, что новое оборудование позволит ускорить выход водителей на маршруты. Сейчас в парках Мосгортранса работают почти 240 приборов, проведено около 560 тыс. осмотров.

В пресс-службе отметили, что благодаря переходу на удаленные медосмотры время их прохождения уменьшится до 3 минут, также не будет необходимости привлекать дополнительный медперсонал.

Отечественное оборудование применяется в 60% случаях, приборы работают с высокой точностью, результаты измерений фиксируются системой, подчеркивают в дептрансе.