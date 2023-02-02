ГМИИ имени Пушкина предложил скидку на часть билетов на последний сеанс в феврале

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина пообещал в феврале скидки на билеты на последние сеансы по вторникам, средам и четвергам. Купить такие билеты можно будет только онлайн и только за две недели до даты посещения.

Билет со скидкой будет стоить 200 рублей, их количество ограничено, предупредили в музее.

"В стоимость билета входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, а также временных выставок", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в феврале каждую неделю по вторникам и средам, в пять и шесть часов вечера, будут проходить получасовые экскурсии по экспозиции "Италия XVII-XVIII веков. Эпоха барокко". Участникам групп покажут все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Каналетто, из двух знаменитых серий - виды Дрездена и Пирны и виды Рима. В зале 17 им покажут пять произведений Джованни Паоло Панини, в том числе"Вид форума в Риме", знаменитое полотно "Посещение Бенедиктом XIV фонтана Треви", а также две композиции, изображающие интерьеры римских базилик: "Внутренний вид церкви Сан Паоло фуори ле Мура в Риме" и "Внутренний вид церкви Сан Джованни ин Латерано в Риме".

Предварительная регистрация на эти экскурсии не требуется.

Также посетители могут присоединиться к бесплатным аудио-маршрутам по экспозиции "Шлиман. Троя рядом", которые можно послушать на своем смартфоне. Маршруты доступны для прослушивания на сайте проекта.