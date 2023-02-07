В Мосгордуме открыли штаб по сбору гуманитарной помощи для новых регионов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В здании Мосгордумы на Страстном бульваре начал работать штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, сообщил сайт мэрии.

"С момента начала акции "Москва помогает" ее поддержали около 45,5 тысячи жителей", - прокомментировала ситуацию через пресс-службу председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

В пункты сбора гуманитарной помощи предлагается приносить продукты длительного хранения (например, крупы, сахар, чай) со сроком годности не меньше трех месяцев. Также там собирают детское питание, товары по уходу за детьми, детские книги и канцтовары, игрушки. Еще в пунктах принимают пластиковую посуду, предметы по уходу за лежачими пожилыми людьми, постельное белье, полотенца, душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику и новую одежду для детей и взрослых.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. В пунктах сбора вещи принимают и сортируют волонтеры.