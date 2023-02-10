Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Собянин сообщил об увеличении числа самозанятых в Москве на 42%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2022 году количество самозанятых увеличилось на 42% или на 365 тысяч человек, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

По его словам, самозанятые в столице чаще всего действуют в таких сферах, как пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама, строительство.

"Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и прочее", - отметил мэр.

"Малых и средних предприятий за прошлый год у нас стало больше на 7%", - добавил он.

Он отметил, что число небольших производств, научных стартапов и ИТ-компаний растет во многом благодаря регулярной поддержке бизнеса. Так, столичные власти консультируют их в центрах услуг для бизнеса, помогают с кредитами и льготной ставкой в первый год работы компаний, кроме того власти переводят проекты от стартовой стадии к развитию и масштабированию в акселераторах.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });