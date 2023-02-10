Собянин сообщил об увеличении числа самозанятых в Москве на 42%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2022 году количество самозанятых увеличилось на 42% или на 365 тысяч человек, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

По его словам, самозанятые в столице чаще всего действуют в таких сферах, как пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама, строительство.

"Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и прочее", - отметил мэр.

"Малых и средних предприятий за прошлый год у нас стало больше на 7%", - добавил он.

Он отметил, что число небольших производств, научных стартапов и ИТ-компаний растет во многом благодаря регулярной поддержке бизнеса. Так, столичные власти консультируют их в центрах услуг для бизнеса, помогают с кредитами и льготной ставкой в первый год работы компаний, кроме того власти переводят проекты от стартовой стадии к развитию и масштабированию в акселераторах.