Стеклянный пешеходный мост соединит новый корпус и историческое здание Третьяковки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Строители начали возводить 57-метровый стеклянный мост между историческим зданием Третьяковской галереи и новым корпусом. Об этом сообщила пресс-служба ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

"Длина пролета пешеходного перехода составит порядка 57 м. Его ключевая особенность – красивое витражное остекление. Переход будет оборудован современными системами освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь переход будет предназначен для транспортировки экспонатов, картин и оборудования музея. После открытия нового корпуса им смогут пользоваться посетители музейного комплекса для комфортного перемещения из одного здания в другое.

Также строители уже завершили фасадные работы по всему периметру здания и полностью закрыли тепловой контур объекта. В настоящее время специалисты занимаются отделочными работами в помещениях музея и монтажом внутренних инженерных систем.

Фасад нового корпуса украшен репродукциями картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных русских художников. Всего на фасаде здания размещено 34 произведения живописи, обрамленных широкими рамами из белого камня.

В здании нового корпуса Третьяковской галереи расположатся экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Завершение всех строительных работ и открытие нового музейного комплекса для посетителей состоится в 2024 году.

В ведение Единого заказчика в сфере строительства передан контроль над строительством 26 знаковых объектов культуры в России. Это Музей Мирового океана в Калининграде, филиал Александринского театра в Москве, Академический Малый драматический театр - Театр Европы, консерватория им. Римского-Корсакова в Петербурге и музейно-выставочный комплекс Третьяковской галереи в Москве.