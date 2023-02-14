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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Один из крупнейших ТРЦ Подмосковья выставлен на торги за 3,5 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Красногорске за 3,5 млрд рублей выставлен на продажу один из крупнейших торгово-развлекательных центров Подмосковья - ТРЦ "Июнь", сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

РАД проведет аукцион 12 апреля по поручению частного собственника. В РАД назвали возможную сделку самой крупной в сегменте коммерческой недвижимости для своей площадки.

ТРЦ "Июнь" состоит из двух зданий общей площадью почти 50 тыс. кв.м. Здание строили поэтапно: с 2012 по 2015 год.

Заявки на участие в торгах можно подать до 7 апреля включительно. Аукцион проведут на электронной торговой площадке РАД Lot online.

Руководитель РАД по продаже частного имущества в Москве и Московской области Инна Сафаргали добавила, что объект может заинтересовать инвестиционные финансовые фонды, которые хотят увеличить доходность торговой недвижимости. Также ТРЦ будет интересен профессиональным владельцам аналогичных торговых активов, в том числе иностранным компаниям в СНГ, Турции, ОАЭ.

"Еще один из вариантов использования - редевелопмент проекта при смене ВРИ земельного участка (площадь 28 тыс. кв.м) для строительства крупного жилого или многофункционального комплекса", - отметила Сафаргали.

Красногорск Московская область Июнь РАД Инна Сафаргали
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