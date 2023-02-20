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Почти 50 московских домов по программе реновации подключены к энергоснабжению в 2022 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных по программе реновации в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Успешная реализация программы реновации и подключение к электрическим сетям новых объектов жилого фонда находятся на особом контроле. В прошлом году обеспечили энергоснабжение 49 таких домов, общая присоединенная мощность составила свыше 33 МВт", - сказал заммэра.

По его информации, в ходе работ по технологическому присоединению новостроек было проложено более 85 км кабельных линий напряжением 0,4 и 10 кВ, построены 34 трансформаторные подстанции.

"Все новые жилые дома обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной", - добавил Бирюков.

Москва Петр Бирюков
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