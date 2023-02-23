Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Москвичей предупредили о возможных изменениях режима работы метро 23 февраля

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ситуативные ограничения работы станций метро возможны в связи с проведением праздничных мероприятий в столице, сообщает в четверг департамент транспорта Москвы.

"23 февраля может ситуативно меняться режим работы вестибюлей центральных станций мосметро, а также станций вблизи мест проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

В дептрансе просят быть внимательными и соблюдать указания работников метро.

Москва Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Москвы сообщили об отмене всех перекрытий движения в Хамовниках

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог

Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог

"Мосфильм" закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за ее нерентабельности

"Мосфильм" закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за ее нерентабельности

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице "МКМ"

Столичный дептранс предупредил о возможных 8-балльных пробках вечером

Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду

Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду

Снегопад в Москве завершится утром

Снегопад в Москве завершится утром

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });