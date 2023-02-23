Москвичей предупредили о возможных изменениях режима работы метро 23 февраля

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ситуативные ограничения работы станций метро возможны в связи с проведением праздничных мероприятий в столице, сообщает в четверг департамент транспорта Москвы.

"23 февраля может ситуативно меняться режим работы вестибюлей центральных станций мосметро, а также станций вблизи мест проведения праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

В дептрансе просят быть внимательными и соблюдать указания работников метро.