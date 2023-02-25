В Москве наладили производство сухих молочных смесей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве наладили собственное производство сухих молочных смесей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, ими обеспечат молочные кухни города. "Решить важную для столицы задачу помог офсетный контракт", - отметил он.

Мэр уточнил суть такого договора: "инвесторы вкладывают деньги в строительство или модернизацию производства, а город гарантирует закупку их продукции".

Всего в 2022 году в рамках офсета на столичные молочные кухни поставили около 50 тыс. тонн продукции.

Как отметил Собянин, "это не только сухие молочные смеси, но и соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее".