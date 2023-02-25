Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

В Москве наладили производство сухих молочных смесей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве наладили собственное производство сухих молочных смесей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, ими обеспечат молочные кухни города. "Решить важную для столицы задачу помог офсетный контракт", - отметил он.

Мэр уточнил суть такого договора: "инвесторы вкладывают деньги в строительство или модернизацию производства, а город гарантирует закупку их продукции".

Всего в 2022 году в рамках офсета на столичные молочные кухни поставили около 50 тыс. тонн продукции.

Как отметил Собянин, "это не только сухие молочные смеси, но и соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее".

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение поездов на Курском направлении в сторону Москвы восстановлено

Фигурант дела о поджоге московской гостиницы заключен в СИЗО

Фигурант дела о поджоге московской гостиницы заключен в СИЗО

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в субботу и воскресенье

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в субботу и воскресенье

Власти Москвы сообщили об отмене всех перекрытий движения в Хамовниках

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог

Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог

"Мосфильм" закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за ее нерентабельности

"Мосфильм" закроет лабораторию по обработке кинопленки из-за ее нерентабельности

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Шесть человек погибли в Москве при пожаре в гостинице "МКМ"

Столичный дептранс предупредил о возможных 8-балльных пробках вечером

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });