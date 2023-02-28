При реставрации Успенского собора Кремля нашли части фундаментов храма времен Калиты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Во время реставрации Успенского собора Московского Кремля нашли фрагменты фундаментов более древних храмов, ранее стоявших на его месте, сообщила на пресс-конференции директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

По ее словам, это собор времени Ивана Калиты, который относится к 1327 году, и фрагменты собора архитекторов Кривцова и Мышкина, который, согласно летописям, был разрушен в 1474 из-за землетрясения.

"И известно, что после этого в Россию были приглашены итальянские мастера, которые возвели ныне существующий собор", - сказала Гагарина.

Археологи планируют раскрыть еще четыре шурфа, чтобы понять, в каком состоянии находятся эти фундаменты, и можно ли будет в дальнейшем сделать археологические окна и демонстрировать их посетителям.

"Мы считаем, что это очень перспективное исследование, которое позволит определить границы утраченных храмов, потому что мы не знаем, насколько большими они были, и сделать графические реконструкции (...) Я хочу подчеркнуть, что это самые древние остатки храмов, которые были найдены на территории Московского Кремля на сегодняшний момент", - добавила Гагарина.

Сейчас в Кремле проходит третий этап реставрации Успенского собора.

Кроме того, в рамках реставрации после выемки почти половины икон центрального иконостаса, в верхней части, на столбе, были обнаружены сохранившееся "изображение Девы Марии из сцены "Благовещение" - оно находилось под несколькими слоями записей XVIII-XIX веков".

"Ниже, на верхней части алтарной стены, был обнаружен небольшой цикл из двух сцен, посвященный Преподобной Марии Египетской. Для русских стенописей первой половины 17 века - это довольно распространенная тема, хотя местоположение цикла высоко на алтарной стене аналогии не имеет (...) К югу от цикла Марии Египетской открылась огромная двухъярусная композиция "Происхождение честных древ Животворящего Креста"", - добавила Гагарина.

По ее словам, все эти сцены, предположительно, принадлежат основному слою росписи собора 1643 года. Они находились под частичной записью, которая лежала на ликах и руках персонажей. "По стилю эта запись может быть датирована концом XVIII в. Эти данные согласуются с известием о том, что в 1773 году живопись собора была впервые поновлена по приказу императрицы Екатерины II", - сказала Гагарина.